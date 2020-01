Garotos do Grêmio correm atrás da primeira taça de 2020 diante do Pelotas

publicidade

Não é o time principal, mas vale título. A estreia do Grêmio na temporada 2020 acontece neste domingo às 16h. Com a equipe de transição, o Tricolor encara o Pelotas, na Boca do Lobo, em duelo pela Recopa Gaúcha. Campeão estadual no ano passado, o Grêmio enfrenta o vencedor da Copa Seu Verardi. Além disso, o técnico Renato Portaluppi, que ainda não comanda os profissionais, voltará a Porto Alegre nesta segunda-feira e nada melhor do que receber o professor com uma taça.

Um dos integrantes da equipe de transição é Ferreira. O atacante se destacou nas últimas rodadas do Brasileirão de 2019 com gols, assistências e dribles desconcertantes. Para ele, o time é capaz de encarar uma equipe experiente como o Pelotas. "Já jogamos a Copa Seu Verardi, então acredito que já tenhamos alguma cancha. Somos 'moleques' em tese. Penso que estamos bem preparados para este tipo de jogo", disse.

Isaque recordou que integrantes do grupo da transição já entraram em campo contra equipes de qualidade. "Fizemos muitos amistosos e além disso jogamos contra equipes da Série A. Vamos mostrar o nosso trabalho, mas é preciso fazer por onde para ser campeão", afirmou.

O time será comandado pelo técnico Thiago Gomes. “Acredito que essa equipe chega muito bem preparada. É um grande desafio e uma oportunidade por ser um título profissional. Vamos proporcionar a esses meninos uma vivência única”, afirmou. O time de transição estará reforçado pelo zagueiro Rodrigues e os meias Darlan e Patrick, todos do grupo profissional. “É uma partida que vai mudar a evolução desses atletas. É importante a formação competindo”, encerrou o técnico.

Pelotas

Após ser campeão da Copa Seu Verardi, o Pelotas quer mais. A equipe gostaria de reviver neste domingo a decisão da Recopa Gaúcha de 2014, ano de estreia da competição, quando os pelotenses derrotaram o Inter de virada por 3 a 2.

Trabalhando em pré-temporada desde o dia 4 de dezembro, os comandados do técnico Picoli abrem 2020 já lutando por troféu. E o calendário exige ritmo alucinante, porque na quarta o Lobo recebe o Novo Hamburgo, iniciando a caminhada no Gauchão.

Recopa Gaúcha 2020

Pelotas

Douglas; Osvaldir, Vitão, Negretti e Juliano Tatto; Thiago Costa (Felipe Guedes), Mateus Santana, Wallacer e Juliano; Hugo Sanches e Tadeu. Técnico: Antônio Picoli.

Grêmio

Brenno; Felipe, Ruan, Rodrigues e G. Guedes; J. Varela, Darlan, J. Robert e Patrick; Ferreira e Isaque. Técnico: Thiago Gomes.

Árbitro: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e André da Silva Bittencourt.

Local: Boca do Lobo, Pelotas

Horário: 16h