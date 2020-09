Geromel exalta grupo "qualificado e experiente" em Libertadores do Grêmio

publicidade

O zagueiro e capitão do Grêmio, Pedro Geromel, exaltou a experiência do grupo gremista na disputa da Libertadores e projetou o confronto desta quarta-feira contra o Universidad Católica, às 21h30, no estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile.

"Tivemos pouco tempo para trabalhar, mas temos uma equipe bastante experiente. Nas últimas três edições chegamos até as semifinais e estamos preparados para esse desafio (...) Os desfalques fazem parte da competição, temos um grupo forte e qualificado, que faz diferença nessas horas e iremos fazer nosso melhor amanhã", disse em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Com Kannemann lesionado, Geromel fará a dupla de zaga com David Braz. Segundo ele, as lesões fazem parte do calendário apertado e quem entra em campo está preparado. "Estamos muito bem servidos na defesa, quem joga tem dado conta do recado (...) esse ano tem sido muito atípico. Ficamos praticamente 5 meses sem jogar, só com treinamentos. Se não me engano até o Natal vamos com jogos toda semana, sem semana cheia, e o cansaço aparece por meio das lesões", explicou.

Campeão da competição em 2017, Geromel confessou que irá estranhar a Libertadores sem o clima das arquibancadas. "Sonho nosso, de todo jogador quando mais novo é jogar uma Libertadores aquele clima, aquela atmosfera (...) Não sei o que esperar de uma Libertadores sem torcida. Vamos esperar para ver o jogo de amanhã", indicou.

Com a negociação entre Cavani e Grêmio ganhando força e deixando o torcedor na expectativa, o zagueiro reiterou que "grandes jogadores" são sempre bem vindos no grupo gremista e que torce pela contratação. Há seis anos no Tricolor, o ídolo gremista também parabenizou o clube pelos 117 anos completados: "Sou muito grato por ter tido a sorte do Grêmio ter entrado na minha vida. Parabéns para o nosso tricolor".