Geromel passará por artroscopia e desfalca o Grêmio por pelo menos três semanas

O Grêmio terá um desfalque importante no início da temporada 2020. O clube confirmou, na tarde desta quarta-feira, que o zagueiro Pedro Geromel passará por uma artroscopia no joelho direito. Ainda segundo a nota publicada pelo clube, o Departamento Médico irá fazer uma correção no menisco do atleta. O tempo de parada, conforme o texto, é de três a quatro semanas.

Ao longo da semana, houve indicativos de que Geromel desfalcaria o Tricolor no início do Gauchão. Tanto na segunda quanto na terça-feira, o defensor não participou da parte aberta dos treinos, indicando o desfalque.

Sem Geromel, o Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira, às 20h, contra o Caxias, na Arena. O Tricolor busca o tricampeonato consecutivo da competição.