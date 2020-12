Geromel realiza exame de imagem, mas Grêmio manterá sigilo sobre situação do zagueiro

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O zagueiro Pedro Geromel que deixou o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Grêmio e São Paulo no segundo tempo com um problema muscular realizou nesta quinta-feira um exame de imagem para saber a gravidade da lesão. Como Renato Portaluppi vem determinando no último mês, ninguém do Tricolor está autorizado a falar sobre a situação dos jogadores com dificuldades físicas, a situação do defensor só será conhecida uma hora antes do jogo de volta, na próxima quarta-feira, no Morumbi.

Como o Grêmio tem um jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão contra o Atlético-GO, no domingo, às 20h30min, na Arena, a tendência é de uma equipe alternativa. Como David Braz segue com um desconforto, a dupla de zaga deve ser formada por Paulo Miranda e Juan, poupando Rodrigues para o jogo contra o Tricolor paulista.

Luiz Fernando, Robinho e Pinares, que não podem atuar pela Copa do Brasil, devem ser aproveitados. Com Orejuela em recuperação, o que deve levar mais duas semanas, o jovem Vanderson deve ser o titular na lateral direita e Cortez na esquerda.

O meio de campo deve ser formado com Lucas Silva, Pinares e Robinho ou Lucas Araújo. No ataque, como Ferreira não deve iniciar como titular na quarta-feira no Morumbi, deve formar o trio ofensivo com Churín e Alisson.

O meia não atua há mais de dois meses e Renato Portaluppi poderá usar o jogo contra os goianos para dar ritmo e fazer um teste com o jogador. Desta forma, o Grêmio deve ser formado com: Paulo Victor; Vanderson, Paulo Miranda, Juan e Cortez; Lucas Silva, Robinho (Lucas Araújo), Pinares; Alisson, Churín e Ferreira.

O Grêmio folga nesta quinta e sexta-feira. A reapresentação está marcada para sábado às 15h30min. O jogo contra o Atlético-GO está marcado para domingo, às 20h30min, na Arena.

A partida de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o São Paulo está marcada para quarta-feira, às 21h30min, no Morumbi. Porém, Renato quer foco total no Atlético-GO, até a noite de domingo.