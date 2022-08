Geromel renova contrato e deseja encerrar carreira no Grêmio

publicidade

O Grêmio confirmou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato de Pedro Geromel até o final de 2023. A meta foi atingida após o zagueiro disputar a partida contra a Chapecoense, chegando a 60% dos jogos com a camisa tricolor em 2022. Com 36 anos, Geromel não especifica uma data para encerrar a carreira no futebol. "Se continuar jogando do jeito que estou jogando, vou continuar (minha carreira). Não tenho como especificar um tempo." Porém, garante que pretende "pendurar as chuteiras" com a camisa do Tricolor: "Quero encerrar minha carreira no Grêmio, sem dúvida."

Em entrevista coletiva, o jogador também falou sobre o principal objetivo da temporada, que é recolocar o clube na elite do futebol brasileiro. "Eu não consigo pensar a longo prazo. O meu objetivo é, simplesmente, devolver o Grêmio para a primeira divisão o quanto antes. Para isso, vou fazer o meu melhor. Joguei 30 jogos seguidos pelo Grêmio e espero jogar esse resto de ano e levar o Grêmio de volta para a Série A", disse.

Ao longo de nove temporadas, Geromel colecionou títulos importantes pelo Grêmio, como Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores da América (2017) e Recopa Sul-Americana (2018). O defensor destacou a conquista da Copa do Brasil como um fato marcante nesses anos em Porto Alegre.

"O que me marca muito é quando a gente veio jogar a final da Copa do Brasil aqui na Arena. E a gente quase chegou atrasado no jogo, porque estava uma euforia tão grande da torcida. O Grêmio estava passando por um momento difícil sem ganhar títulos. Estou aqui em Porto Alegre há bastante tempo e estou tendo o prazer de vivenciar as pessoas com orgulho de serem gremistas. Então, essa chegada na Arena, conquistar esse título de 2016 foi um dos fatos mais marcantes."

Reconhecido pelo presidente Romildo Bolzan Júnior como "um dos maiores da história" do Grêmio, Geromel não esconde a gratidão que tem pelo clube, tanto nas conquistas dos títulos, como também nas convocações para a Seleção Brasileira: "Tive a felicidade de chegar no Grêmio e já chegar disputando finais. Queria provar algo pra mim mesmo. Eu tinha 28 anos. Até meus 30 anos, nunca tinha ganho um título. Fui convocado para a Seleção, joguei Copa do Mundo. E quem me proporcionou tudo isso foi o Grêmio."

Veja Também