Geromel vê título do Gauchão como fundamental e aponta necessidade de mais reforços para o Grêmio

Campeão da Copa do Brasil, da América, mas rebaixado com o Grêmio, o zagueiro Pedro Geromel viveu momentos de alegria e tristeza na Arena. Ciente da importância das conquistas, o defensor vê o possível título do Gauchão neste sábado, na Arena, contra o Ypiranga, como fundamental para renovar as esperanças tricolores na temporada. O time gremista joga por um empate para ser pentacampeão estadual.

"A gente sabe da grandeza do Grêmio. Ano passado foi uma fatalidade (o rebaixamento). Infelizmente aconteceu. Fracassamos. Esse título é fundamental para trazer o torcedor de volta, dar uma identidade do time e uma esperança que as coisas voltarão a correr bem. A escolha do Roger acredito que passou por isso", avaliou o camisa 3 em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira.

Apesar da vantagem mínima, o zagueiro prega pés no chão e cautela. No entanto, confessa estar sonhando com a possibilidade de levantar um novo troféu diante do estádio lotado. "Ypiranga fez uma grande campanha. Tem um time bom, com proposta de jogo bem definida, não a toa passaram em primeiro. Vamos ter que ter concentração, pé no chão e humildade (...) Estou passando os últimos dois meses sonhando com um título. Reencontrar a torcida e levantar uma taça. Fico muito feliz. Fazer isso junto com a torcida não tem preço", disse.

Geromel defende mais reforços para o elenco

Conforme o defensor, o elenco que caiu para a Série B se alterou completamente para este ano por diversas razões. "Mudou tudo. Saíram 17 jogadores e a gente se reconstruiu. Do ano passado para esse, é quase outro time. A direção sempre falando sobre a dificuldade financeira, essa situação impacta. A gente sente isso dentro do campo", explicou.

Por isso, até a maneira de atuar se alterou e o time vem focando em somar pontos e não em encantar. "Não jogamos mais o futebol mais bonito do Brasil. Um futebol não tão vistoso, mas ficamos felizes por chegar na final, lutar para conquistar o título. Neste ano o fundamental é o resultado". Geromel também atribuiu essas mudanças a maneira como o plantel foi montado e sugeriu mais reforços para "encorpar mais" o elenco.

"É uma questão matemática. Se saíram 17 jogadores, não dá pra trazer só cinco e querer jogar bonito. Tem que encorpar mais, para ter mais jogadores de qualidade. Quanto mais jogadores de qualidade vier, melhor para o Grêmio.", finalizou. Com Geromel, o Grêmio encara o Ypiranga na Arena, às 16h30min deste sábado. Após 1 a 0 no jogo de ida, o Tricolor joga por um empate para conquistar seu 5° título seguido do Gauchão.

