Goleiro Brenno vibra com a possibilidade de ter uma sequência no Grêmio

O goleiro Brenno será titular do Grêmio nas partidas contra o Esportivo, em Bento Gonçalves, e também contra o Ayacucho-PER, no Equador, na terça-feira, e vibra com a possibilidade de poder mostrar todo o trabalho que vem fazendo no clube há anos. Apesar dos seis jogos entre os profissionais desde 2018, segundo informações do site oficial, ele se vê pronto para defender o Tricolor nos importantes compromissos.

“É uma oportunidade que todo o jogador quer. Atuar e ter uma sequência de jogos. O professor Renato deixa sempre claro que confia em todo mundo que está no grupo e comigo não é diferente”, destacou. “A responsabilidade é sempre muito grande por vestir a camisa do Grêmio. Eu procuro fazer o que faço desde que subi para o profissional, trabalhar firme, com confiança e bem concentrado para poder chegar na hora do jogo para conseguir desempenhar o que faço nos treinos e fazer um bom jogo”.

O atleta de 21 anos foi formado pelo Deportivo Brasil e chegou ao Grêmio em 2018. Brenno destaca que todos os goleiros oscilam e que jovens podem ter mais altos e baixos pela falta de experiência, mas afirma que não tem preocupação com isso. Ele agradeceu os ensinamentos que recebeu nos anos que trabalha com Paulo Victor e Vanderlei e revelou que quer colocar tudo o que aprendeu no Grêmio nas duas partidas que terá para mostrar o seu futebol.

“O Renato sempre passa confiança e tranquilidade. As decisões que ele toma é sempre o melhor para o grupo. Se ele optou por me deixar de fora e entrar agora, tenho certeza que foi o melhor para o time. Tenho que entrar concentrado para fazer uma grande partida”, declarou.

O Grêmio treinou na manhã desta sexta-feira e viaja à tarde para Bento Gonçalves. O jogo contra o Esportivo, no estádio Montanha dos Vinhedos, está marcado para sábado, às 21h.

