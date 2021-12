Grêmio abre venda de ingressos para duelo contra o São Paulo nesta quarta-feira

publicidade

O Grêmio anunciou, na noite desta terça-feira, que irá abrir a venda de ingressos para o jogo decisivo diante do São Paulo. Com direito a promoção, as vendas abrem na manhã desta quarta, a partir das 9h.

Os preços variam entre R$ 20, a promoção para sócios, com preço mais barato, até R$ 140, no setor mais caro para o público em geral. A aquisição dos ingressos pode ser eita no site da Arena.

Na segunda-feira, o STJD liberou a volta da torcida do Grêmio, apesar de manter o veto ao setor da Arquibancada Norte. Já nesta terça, foi retirada a liminar - anterior ao julgamento - que proibia o público.

O duelo contra o São Paulo acontece na quinta-feira, às 20h. A partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, pode ter até 48 mil torcedores na Arena.

