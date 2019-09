Grêmio abre venda de ingressos para jogo contra o Flamengo nesta terça

publicidade

O Grêmio anunciou a abertura da venda de ingressos para o jogo contra o Flamengo, válido pela ida da semifinal da Libertadores, na quarta-feira, 2 de outubro, às 21h30min. A comercialização das entradas começa às 14h, com venda exclusivamente para sócios, através do site oficial da Arena.

Inicialmente, a venda será exclusiva para sócios-torcedores. A partir das 14h de quinta-feira, 19, a venda será aberta para o público em geral, conforme disponibilidade de ingressos. Conforme determinação da Conmebol, as bilheterias da Arena não abrem em dias de jogos pela Libertadores. Portanto, as compras precisam ser feitas de modo antecipado.

Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 350. Os camarotes avulsos e compartilhados custam R$ 900. Já os ingressos para a torcida do Flamengo serão vendidos no Rio de Janeiro.

O jogo de volta da semifinal da Libertadores entre Flamengo x Grêmio acontece no dia 23 de outubro, às 21h30min, no Maracanã. A projeção de público para o jogo do Rio de Janeiro é de 70 mil pessoas.