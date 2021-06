Grêmio acerta renovações de Bobsin, Darlan e Léo Chu

publicidade

O Grêmio acertou a renovação de contrato de três jovens jogadores que estão no grupo principal do técnico Tiago Nunes. Representados pelo mesmo empresário, Vinicius Prattes, o atacante Léo Chú, o meia Darlan e o volante Victor Bobsin estenderam seus vínculos com o Tricolor, nesta sexta-feira, em reunião com o vice-presidente de Futebol, Marcos Hermann.

No caso do volante, o novo contrato ira até o final de 2022 na Arena. Darlan e Léo Chú assinaram até 2024. A expectativa do departamento de futebol gremista é que os jovens sigam recebendo oportunidades no elenco principal.

No começo da temporada, ainda com o técnico Renato Portaluppi, o presidente Romildo Bolzan Júnior garantiu que o ano seria de transição e de mais oportunidades para os garotos. O Tricolor, inclusive, anunciou o fim do time sub-23, para que os atletas sejam aproveitados mais cedo no time de cima.

