Grêmio acerta retornos de Thaciano e Guilherme

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

Em busca de reforços no mercado, o Grêmio tem dois jogadores acertados para a sequência do Brasileirão da Série B. Trata-se de Thaciano e Guilherme, velhos conhecidos da torcida tricolor. Ambos poderão ficar à disposição do técnico Roger Machado a partir do dia 18 de julho, que é quando abre a janela de transferências.

Thaciano retorna de empréstimo do Altay Spor, da Turquia, onde atuou desde a metade de 2021. O meio-campista foi contratado pelo Grêmio em 2018, junto ao Boa Esporte, de Minas Gerais. Foram 108 jogos com a camisa gremista e 12 gols marcados.

Já Guilherme, revelado pelo Tricolor, estava no Al-Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos. Com a camisa gremista, o atacante disputou 19 jogos e não marcou nenhum gol na temporada 2016. Depois da passagem pelo clube gaúcho, ele viveu bons momentos pelo Botafogo e Sport, onde foi o artilheiro da Série B 2019, com 17 gols em 35 partidas.

Após a vitória do Grêmio contra o Sampaio Corrêa no sábado, Denis Abrahão revelou que o clube estava acertado com um meia e um atacante, sem revelar nomes. "O Grêmio está atrás de mais dois reforços. O meia e o atacante estão acertados. Acertados, quando digo, é apalavrados", disse o vice de futebol.

No domingo, o Tricolor acertou a volta de Lucas Leiva. O volante de 35 anos vai assinar contrato até o final de 2023. O jogador estava livre no mercado desde o final de maio, quando deixou a Lazio, da Itália.

