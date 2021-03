Grêmio aguarda assinatura de pré-contrato com Borré para celebrar acerto

publicidade

Com informações de Rafael Pfeiffer

O atacante Rafael Borré aceitou nessa sexta a proposta do Grêmio para atuar no Tricolor a partir do segundo semestre. No entanto, a direção do clube gaúcho espera a assinatura de um pré-contrato para comemorar e anunciar o atleta do River Plate. Como virá a partir do meio do ano, após o término do contrato com o time argentino, o colombiano só poderá atuar a partir de agosto com a camisa gremista por causa das inscrições de atletas que atuam no Exterior. Borré deve assinar por cinco anos com o Grêmio.

A italianoa Lazio e o holandês Feyenoord, que teriam mostrado interesse no atleta, não chegaram a apresentar propostas pelo jogador. Por isso, na noite dessa sexta, o Tricolor estava fechando os detalhes do contrato. O salário de Borré será de 2 milhões de dólares por ano. O Grêmio colocará no documento um valor máximo de variação de dólar para não correr o risco da cotação da moeda norte-americana subir demais e ficar muito acima do inicialmente acordado.

Segundo a imprensa argentina, uma reunião entre o técnico MarcelloGallardo e Borré aconteceria hoje. E o treinador tentaria convencê-lo a a esperar por uma proposta europeia. Mas a direção gremista está confiante na palavra do jogador colombiano.