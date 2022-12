Grêmio anuncia Marcelo Salles como novo integrante da comissão técnica

publicidade

O Grêmio anunciou no começo da tarde desta quarta-feira a chegada de Marcelo Salles, novo integrante da comissão técnica para 2023. O profissional, natural do Rio de Janeiro, tem 44 anos e estava no Flamengo, onde já trabalho com Renato Portaluppi.

Quando esteve no Rubro-Negro, Salles chegou a comandar a equipe de forma interina. Ele começou a sua carreira no próprio Flamengo, ainda em 2000. Foi assistente técnico de Joel Santana, em 2005, e fez parte da comissão de Andrade, em 2009, quando o Rubro-Negro conquistou o Brasileirão.

Deixou o Flamengo em 2010 tendo passagens por Brasiliense, Cruzeiro, Bahia e Vasco, entre outras equipes. Voltou ao clube carioca em 2019 como assistente e acabou comandando a equipe principal após a saída de Abel Braga e a chegada de Jorge Jesus. Acabou afastado do clube em 2020, mas voltou no ano seguinte, onde permaneceu até ser anunciado pelo Tricolor.