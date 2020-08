Grêmio anuncia oficialmente contratação do meia-atacante Everton, ex-São Paulo

publicidade

O Grêmio oficializou, na noite desta terça-feira, a contratação do meia-atacante, Everton, de 31 anos, que estava no São Paulo. O jogador assinou contrato até 2022 com o Tricolor e será uma nova opção para o ataque de Renato Portaluppi.

Com a vinda de Everton para Porto Alegre, o atacante Luciano será jogador do São Paulo também de forma definitiva. Ambas equipes seguirão com 50% dos direitos econômicos dos atletas, segundo o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.

Em 2020, Everton esteve em campo em oito dos 17 jogos do São Paulo na temporada e marcou um gol. Entretanto, ele iniciou em apenas duas oportunidades com o técnico Fernando Diniz. Dos 720 minutos possíveis, sem os acréscimos, esteve nos gramados por 280 minutos.

O anúncio oficial foi feito através das redes sociais do clube, com um vídeo publicado com a frase: "Que saudade de ouvir a escalação antes de um jogo do Grêmio na Arena, né?". Na publicação, a locução pré-jogo, que chama pelos atletas antes das partidas com entusiamos, anunciava o novo reforço. Na quarta-feira, Everton passará por novos exames e, se tudo correr bem, integrará a delegação que já está no Rio de Janeiro.