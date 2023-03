Grêmio: aproveitamento de Ferreira representaria mudança de esquema no Gre-Nal

publicidade

Depois da classificação garantida para a segunda fase da Copa do Brasil, o foco do Grêmio se volta totalmente para o clássico Gre-Nal deste domingo, às 20h, na Arena, pela 10ª rodada do Gauchão. O técnico Renato Portaluppi pôde até explorar contra o Campinense algumas alternativas para a equipe titular que irá a campo contra o Inter. Para isso, o treinador contará com acréscimos importantes. Um deles é o do atacante Ferreira, que voltou a atuar na quarta-feira após quase um mês de desgastes musculares e preservações. Porém, a entrada do atleta novamente no esquema representaria uma mudança no modelo que foi implementado nos dois últimos jogos.

Na falta de pontas de origem, o treinador vem utilizando Vina e Bitello abertos pelos lados nas funções do ataque. Ter o retorno de Ferreira aumenta as possibilidades de jogo do treinador. As dúvidas para ele, porém, são consideradas positivas.

“É uma dor de cabeça boa, mas eu sou pago para resolver isso. É como eu falei: nós temos condições de ter planos A e B, até porque contamos com jogadores para isso. A gente tem que ter também um certo cuidado com o Ferreira porque ele está voltando eéjustamente um jogador que quebra linhas”, destacou Renato sobre o retorno de Ferreira após o jogo em Brasília.

O atacante entrou na segunda etapa contra o Campinense, e plenamente recuperado, deve ficar à disposição para o clássico. Porém, apesar as atenções do Estado se voltarem para o Gre-Nal, Renato evitou comentar sobre o duelo no Mané Garrincha. O técnico disse que não iria falar no clássico e reiterou que a escalação gremista passa pela avaliação médica na quinta-feira (ontem). “Gre-Nal é Gre-Nal. Temos certeza que a Arena estará lotada. Tudo pode acontecer no Gre-Nal. É a rivalidade sadia. Tudo pode acontecer”, comentou.

Ontem a equipe se representação no CT Luiz Carvalho com foco nos trabalhos físicos. Hoje, o grupo volta aos trabalhos e Renato deve encaminhar a equipe no trabalho de sábado.