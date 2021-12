Grêmio atrasa pagamento de direitos de imagem dos jogadores em dezembro

publicidade

Uma parte da remuneração dos jogadores, o chamado direito de imagem, não foi realizado em dezembro pelo Grêmio. O acerto, que estava marcado para o último dia 20, ficou para janeiro.

Fazia muito tempo que não aconteciam atrasos de salário no clube, que alega dois motivos. Devido ao rebaixamento, o Grêmio não recebeu um valor extra de direitos de transmissão do Brasileirão por performance – o 16º lugar ganha cerca de R$ 11,8 milhões.

Além disso, o clube reclama na Fifa o atraso do Porto no pagamento de uma das parcelas da compra de Pepê. A negociação foi oficializada no mês de fevereiro, como a terceira maior da história do clube na ocasião.

Por conta do rebaixamento para a Série B, o orçamento para a temporada 2022 será reduzido. A expectativa é de que a folha salarial gire em torno dos R$ 7 milhões - ainda assim, entre as mais altas do certame.

Recentemente, o Grêmio precisou aprovar um pedido de suplementação orçamentária de R$ 148 milhões. Apesar de ter preocupado torcedores, a direção do Tricolor classificou a medida como algo normal, que ocorre em todas as temporadas.