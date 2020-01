Grêmio bate o Oeste por 1 a 0 e garante Gre-Nal na final da Copa SP pela 1ª vez

publicidade

Depois de 29 anos, o Grêmio está de volta à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga veio após vitória por 1 a 0 sobre o Oeste, em Barueri, na tarde desta quarta-feira. Diante do maior rival, o Tricolor irá buscar um título inédito - em 1991, foi derrotado pela Portuguesa de Dener.

O único gol do jogo foi marcado aos 35 minutos do segundo tempo, com Elias. O jogador se aproveitou de uma falha da zaga do Oeste para colocar o Tricolor na final da competição.

Com o resultado, pela primeira vez na história da Copa São Paulo, haverá um clássico Gre-Nal para decidir a competição. O Inter havia garantido sua passagem para a decisão após vencer o Corinthians por 3 a 1. A final acontece no sábado, às 10h, no Pacaembu.

Grêmio cria as melhores chances

A primeira boa chance do Grêmio no jogo surgiu aos 7 minutos. Após lançamento do campo de defesa, a zaga do Oeste falhou e a bola ficou para Elias. Ele partiu em velocidade e saiu na cara do goleiro Marcio, que saiu bem, cresceu e evitou o gol, mandando a bola para escanteio.

Com mais tempo de posse de bola, o Grêmio passou a cercar a intermediária do Oeste, mas sem oferecer muitos riscos. Isso só mudou aos 20 minutos, quando a bola sobrou após bate-rebate para Pedro Lucas, na esquerda, já dentro da área. De primeira, o camisa 10 bateu de chapa, obrigando Márcio a fazer grande defesa.

A melhor chance do Oeste veio 10 minutos depois. Após cobrança de falta no segundo pau, a bola chegou até o volante Rivaldo, que bateu de chapa, de primeira. A bola passou muito perto da trave esquerda, assustando o goleiro Adriel.

Fabrício e Rildo foram os principais responsáveis pela construção de jogadas da equipe do Grêmio. O Tricolor insistiu especialmente pelos lados, mas não conseguiu converter as oportunidades que teve. Assim, partida foi ao intervalo em 0 a 0.

Jogo cai de produção, mas Grêmio marca no fim

Na segunda etapa, o jogo manteve o mesmo ritmo dos últimos 15 minutos do primeiro tempo. Mais lento, novamente com o Grêmio mais com a bola. No entanto, o nível da partida caiu em comparação aos 45 minutos iniciais. As duas equipes quase não criaram ações ofensivas.

O Grêmio só levou perigo mesmo aos 25 minutos. Em cobrança de falta pelo lado direito de ataque, com Gonçalves, que havia acabado de entrar, a bola chegou até a marca do pênalti. Lá, Rildo venceu a marcação e cabeceou forte. A bola passou muito perto da trave direita de Marcio.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o lance que decidiu a partida. O atacante Fabrício fez pressão no campo de ataque, e ela surtiu efeito. A bola foi recuperada por Elias, que saiu na cara do goleiro Marcio, para marcar 1 a 0. Nos minutos finais, o Oeste não teve forças para reagir, e o Grêmio ficou com a vaga para tentar sua conquista inédita na Copa São Paulo.