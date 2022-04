Grêmio confia em desfecho positivo nas renovações de Geromel e Kannemann

publicidade

O Grêmio está confiante para um desfecho positivo com as renovações de contrato dos zagueiros Geromel e Kannemann. A dupla tem vínculo até dezembro de 2022 e, portanto, a partir do início de julho, já poderiam assinar pré-contratos com outros clubes.

A informação foi confirmada pelo presidente Romildo Bolzan Jr, em entrevista à Rádio Guaíba, nesta sexta-feira. O presidente garantiu que a prorrogação dos vínculos dos atletas não preocupa. "Estamos envolvidos em uma situação de disputa. Em um momento oportuno, quando tivermos mais lucidez a respeito do cenário, voltamos a discutir isso", garantiu.

Segundo informações do repórter da Rádio Guaíba Paulo Nunes, a direção Tricolor já iniciou as tratativas para renovar o acordo com o zagueiro argentino. Atualmente, Kannemann ainda trabalha para voltar aos gramados. Na abertura da semana, ele participou de uma atividade em Porto Alegre, antes da viagem da delegação gremista para o jogo diante do Operário.

Desde a cirurgia, após o fim do Brasileirão de 2021, a projeção de retorno era no mês de abril. O defensor ainda não deve atuar contra o CRB, no fim de semana, na Arena. A expectativa é de que ele tenha condições de atuar no dia 8 de maio, diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela 6ª rodada.

Avaliação da Série B

Na entrevista à Guaíba, Romildo também avaliou o desempenho do Grêmio até o momento na Série B. O presidente viu o time mais competitivo, e de que o time entendeu desde o início a forma de jogar a Série B. E frisou a necessidade de vencer na Arena. "Temos rumo e lucidez. O que importa são os resultados. Só vamos sair dessa somando pontos em casa", destacou.

Ele minimizou as atuações irregulares nas etapas iniciais contra Guarani e Operário e assegurou que, nessa arrancada, o mais importante é vencer para somar os três pontos. "Tivemos condições de vencer no segundo tempo. O Roger vai ajustar essas questões para dar mais segurança. Claro que, se puder jogar bem os 90 minutos, é melhor", assegurou.

O Grêmio recebe o CRB, no sábado. A partida, que acontece na Arena, às 16h30min, é válida pela 5ª rodada da Série B.

