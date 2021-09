Grêmio confirma concentração antecipada na quinta-feira

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O Grêmio irá antecipar a concentração dos jogadores para a partida deste fim de semana, diante do Ceará. O motivo é a preparação diferenciada da comissão técnica para o jogo, que acontece na manhã de domingo. A concentração deve iniciar na quinta-feira, às 7h. A partir deste horário, os jogadores devem estar no CT Luiz Carvalho para o café da manhã. A rotina das refeições diferenciadas se repete até domingo, dia do jogo.

Isso porque o confronto contra o Ceará acontece em horário menos tradicional, e que divide a opinião de jogadores desde o seu estabelecimento no futebol brasileiro. O duelo, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, será às 11h de domingo.

Mesmo sem entrar em campo neste final de semana, o Grêmio teve uma rodada que não favoreceu em nada os planos de sair da zona do rebaixamento. Bahia e Cuiabá triunfaram diante de Fortaleza e Santos, ou seja, a distância para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento só aumentou. O cenário desfavorável piorou com a partida entre Sport e Athletico-PR – com o empate em 0x0, a equipe pernambucana empurrou o Grêmio para a penúltima colocação, com 16 pontos, em 17 jogos (o tricolor ainda tem duas partidas atrasadas).

Passam as rodadas e a missão do tricolor fica cada vez mais difícil. Mesmo com vitória contra o Ceará, no domingo, a equipe não tem chance de deixar o Z-4 devido à vitória do Bahia sobre o Santos por 4x2 – a equipe baiana é a primeira fora da zona da degola, com 21 pontos.

