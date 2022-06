Grêmio confirma conversas com Lucas Leiva, mas evita falar em estágio da negociação

publicidade

O vice de futebol do Grêmio, Dênis Abrahão, confirmou interesse e uma proposta do Grêmio pelo volante Lucas Leiva. No entanto, após a vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino, evitou falar em estágios da negociação para a contratação do jogador.

Dênis Abrahão elogiou o volante Lucas Leiva, ao se referir a ele como um jogador importante na história do clube. Mas não deu mais detalhes ao confirmar o que chamou de "namoro" com o jogador. "Estamos conversando. Mas não vou falar em valores, não vou dar o caminho para vocês", brincou o vice de futebol com os jornalistas presentes na coletiva.

Dênis Abrahão comemorou a vitória, apesar de admitir que o time ainda tem pontos a evoluir. Mais uma vez, o dirigente citou que o time "aprendeu" a jogar a Série B. "Não é jogar bonito. É vencer. Agora me parece que isso está entrando na mente dos jogadores", afirmou.

O Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira, 13 de junho, para enfrentar o Sport. A partida, válida pela 12ª rodada da Série B, acontece na Ilha do Retiro, às 20h.