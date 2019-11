Grêmio convive com necessidade de vender jogadores

publicidade

O presidente Romildo Bolzan Júnior não esconde que o Grêmio necessita vender algum jogador na próxima janela de transferência para que o clube possa manter a boa saúde financeira. Além de Everton, outro jogador que começa a despertar o interesse de times europeus é o atacante Pepê.

Apesar de não ser titular da equipe, ele se tornou um 12º jogador e é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada com 11 gols. O Tricolor detém 70% dos direitos econômicos. A Roma, da Itália, seria uma das interessadas. Jean Pyerre e Matheus Henrique são outros atletas que podem receber sondagens e até propostas na próxima janela.

O Palmeiras pode ter um reforço de peso para o duelo com o Grêmio, domingo, no Allianz Parque. O atacante Luiz Adriano está recuperado de uma lesão muscular e ontem treinou normalmente com o restante do grupo. O zagueiro Gustavo Gómez, que estava disputando amistosos com a seleção do Paraguai, é outro que estará de volta.

O time paulista precisa vencer a partida para seguir com chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Vitória do Grêmio ou empate dá o título ao Flamengo já no domingo, com quatro rodadas de antecedência.