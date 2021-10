Grêmio convoca Elias, Victor Ferraz e Fernando Henrique para jogo contra o Fortaleza

publicidade

Com um excesso de desfalques para o jogo contra o Fortaleza, agendado para esta quarta-feira, às 20h30min, no Castelão, o Grêmio chamou o lateral Victor Ferraz, o volante Fernando Henrique e o atacante destaque da transição Elias para se juntar à delegação no Ceará.

Victor Ferraz, que estava afastado do time principal desde a saída de Tiago Nunes, poderá ao menos ganhar uma chance de estar entre os reservas, já que Vanderson é o atual titular. Fernando Henrique ajudará a compor o meio-campo, setor que está fragilizado sem Villasanti, Thiago Santos e Douglas Costa. Já Elias poderá ser uma alternativa de ataque devido à lesão Borja e a ineficiência de Diego Souza e Churín.

Veja Também

Antes de ir para o Ceará, o Grêmio permanecerá em São Paulo e realizará um treinamento no hotel da delegação. A atividade, inicialmente, seria realizada no CT da base do Palmeiras, mas foi transferida para as dependências do local da concentração. À tarde, a equipe viajará para Fortaleza e lá realizará um treino sob o comando de Thiago Gomes.

O novo técnico, que pode ser definido entre esta segunda e terça-feira, ainda não comandará o Grêmio na quarta. Roger Machado já foi tentado e disse não ao Tricolor. Lisca, Mano Menezes e Rogério Ceni são outras possibilidades no mercado.