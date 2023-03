Grêmio cria opções em classificação na Copa do Brasil, e Renato terá de fazer escolhas até o Gre-Nal

publicidade

A vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Campinense não deu ao Grêmio apenas a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. A partida serviu também para o Tricolor apresentar opções para o Gre-Nal agendado para o próximo domingo, marcado para as 20h, na Arena. Há alternativas que agradam, tanto que o técnico Renato Portaluppi falou em planos A e B. Em meio a esse mistério, o treinador terá de escolher se apostará continuidade de Villasanti como primeiro volante e se dará a chance de Ferreira começar o clássico contra o Inter.

"É uma dor de cabeça boa, mas eu sou pago para resolver isso. É como eu falei: nós temos condições de ter planos A e B, até porque contamos com jogadores para isso. A gente tem que ter também um certo cuidado com o Ferreira porque ele está voltando e é justamente um jogador que quebra linhas", comentou ao falar do atacante que entrou na vaga de Vina.

Conforme o treinador, o Grêmio ainda tem questões a melhorar na temporada. Ele citou a falta de tranquilidade no momento de fazer gols, mas ressaltou a capacidade de criação. "Estamos bem na temporada e as pessoas sempre irão avaliar as coisas positivas, mas eu também vejo coisas negativas. São questões que precisam ser analisadas e modificadas para os próximos jogos", comentou.

Para o clássico, o Grêmio não deve ter problemas de escalação e deverá usar força máxima em frente ao seu torcedor. Carballo, com dores musculares, será reavaliado na tarde desta quinta. Já o goleiro Brenno, que sequer viajou a Brasília, tem dores no joelho e poderá ficar de fora dos relacionados.

