Grêmio decide Copa do Brasil contra o Palmeiras apenas em fevereiro

A final da Copa do Brasil de 2020 acontece apenas no ano que vem. A decisão entre Grêmio e Palmeiras, que garantiram classificação na decisão na noite desta quarta-feira, será nos dias 3 e 10 de fevereiro de 2021.

A data da final, no entanto, pode sofrer alteração. Isso porque, caso vença a Libertadores, o Palmeiras irá jogar o Mundial Interclubes, também em fevereiro. Nesse caso, a final da competição nacional seria adiada. O sorteio dos mandos é em 14 de janeiro.

O Grêmio garantiu vaga na final da Copa do Brasil ao segurar empate diante do São Paulo em 0 a 0 no Morumbi. Já o Palmeiras bateu o América-MG pelo placar de 2 a 0 na Arena Independência, em Minas Gerais.

O Grêmio, nove vezes finalista da Copa do Brasil, vai em busca de seu quinto título da competição. Já o Palmeiras, em sua quinta final, busca o tetracampeonato.

