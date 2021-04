Grêmio desembarca no Paraguai e inicia protocolos sanitários para jogo da Libertadores

publicidade

O Grêmio desembarcou no Paraguai na noite desta qarta-feira, para duelo contra o Independiente del Valle, pela terceira fase prévia da Libertadores. Por conta dos casos de Covid-19 no elenco do Grêmio, a Conmebol adiou a partida e mudou o local do jogo, tirando-o de Quito e passando a partida para Assunção.

Delegação do Grêmio acaba de chegar em Luque, no Paraguai. A partir de agora, começa todo o protocolo sanitário para o jogo no Defensores del Chaco.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) April 8, 2021

Agora, o Grêmio dá início a uma nova rodada de testagens, cumprindo o protocolo sanitário. Os resultados devem determinar a equipe que irá a campo no confronto de sexta-feira.

Na manhã de segunda-feira, o técnico Renato Portaluppi foi vetado da viagem, após apresentar sintomas. Vetado da viagem, teve o diagnóstico confirmado. Alexandre Mendes comandará o time no Equador.

Na terça-feira, já no Equador, o lateral-direito Vanderson e o goleiro Paulo Victor também positivaram. Depois, o lateral-direito Victor Ferraz apresentou sintomas, junto com o zagueiro Emanuel. Felipe deverá compor a delegação no Paraguai.

O jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores, entre Del Valle x Grêmio, acontece na sexta-feira, às 19h15, no Defensores Del Chaco.