Grêmio deve anunciar centroavante de 18 anos do Brasil de Pelotas

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer



O Grêmio deve anunciar nos próximos dias o centroavante Fabrício, de 18 anos, do Brasil de Pelotas. Ele chegará ao Tricolor com um empréstimo até o final de janeiro de 2020. Apesar da idade, o jogador gozava de prestígio com o técnico Rogério Zimmermann e foi chamado para trabalhar entre os profissionais.

Em 2019, esteve em campo pelo time principal do Xavante em seis oportunidades, somando 138 minutos de 540 possíveis, sem contar os acréscimos. Fabrício também atuou contra o Aimoré, durante 22 minutos, São Luiz, 16 min, e Veranópolis, 20 min, no Gauchão. Também enfrentou o Atlético de Tubarão, por 16 min, e contra o Avaí, em nove minutos, pela Copa do Brasil. A partida que mais atuou foi na vitória contra o Londrina, por 1 a 0, no estádio Bento Freitas, pela Série B, quando iniciou entre os titulares.

Além das oportunidades que teve entre os profissionais, em outros nove jogos foi convocado para concentrar, mas acabou não participando. A tendência é que o jovem seja, inicialmente, integrado ao grupo de transição do Grêmio. Entretanto, com a cirurgia de Vizeu, poderá ser convocado por Renato Portaluppi para os profissionais.