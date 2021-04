Grêmio deve receber proposta da MLS por Jean Pyerre

publicidade

A direção do Grêmio receberá nos próximos dias uma proposta da Major League Soccer (MLS) pelo meia Jean Pyerre. Empresários do jogador já avisaram ao clube que uma reunião deve ocorrer até o final da semana. A informação é do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.

O meia está relacionado para partida desta quinta contra o La Equidad, na estreia do clube pela Copa Sul-Americana. Depois, pode atuar no sábado contra o Ypiranga, em Erechim, pela última rodada da fase classificatória do Gauchão.

O técnico Tiago Nunes, anunciado hoje pelo Grêmio, só chega nesta quinta em Porto Alegre. Profissional formado nas categorias de base do Tricolor, ele trabalhou com Jean Pyerre no Sub-15 do clube.