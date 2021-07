Grêmio deve ter novo esquema para enfrentar o Atlético-GO na Arena

publicidade

Com dois pontos conquistados em 15 disputados no Brasileirão, o Grêmio deverá ter novo esquema tático para enfrentar o Atlético-GO no domingo. Segundo o repórter Rafael Pfeiffer a equipe Tricolor deverá utilizar o esquema 4-4-2 desde o início da partida. Alguns nomes também poderão ser trocados para tentar uma reação no Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, Tiago Nunes encerrou a preparação com o jogo com conversa e trabalho para adaptar o time ao que ele deseja no domingo. Após o aquecimento, o treinador reuniu a equipe titular e passou orientações. Na sequência, foi realizado um treino tático, visando acertar os detalhes em relação ao posicionamento da equipe no gramado. Na parte final, os jogadores exercitaram as transições de jogadas.

Após cumprir suspensão automática, o zagueiro Walter Kannemann retoma a titularidade da equipe. O time deve ser formado com: Brenno; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Matheus Henrique, Jean Pyerre e Douglas Costa; Ferreira e Diego Souza.

Após a atividade, os 21 jogadores convocados iniciaram a concentração para o jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada domingo, às 20h30min, na Arena do Grêmio. Os comandados de Tiago Nunes vão em busca da primeira vitória na competição.

