Grêmio deve ter oito desfalques para partida diante do Ceará

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O Grêmio deve ter oito desfalques para a partida de segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, Renato Portaluppi deverá escalar um time praticamente reserva diante do Ceará, na noite desta quarta-feira.

Duas das ausências são por lesão. Matheus Henrique e Victor Ferraz seguem machucados e seriam desfalques para a partida. A dupla de zaga titular, formada por Kannemann e Geromel, será poupada por conta do desgaste. O mesmo acontece com Maicon e Diego Souza, preservados. Já a situação de Jean Pyerre é um pouco diferente. O meia foi liberado por questões particulares. Já na noite desta terça-feira, foi confirmada a ausência de Paulo Miranda, que sequer viajou para Fortaleza.

A preservação ocorre pela maratorna de jogos. No próximo sábado, às 19h, o Tricolor enfrenta o Corinthians, na Arena.

Diante dos desfalques, o técnico Renato Portaluppi deve mandar a campo um time com Vanderlei; Orejuela, Rodrigues, David Braz e Cortez; Darlan, Lucas Silva, Alisson, Thaciano e Pepê; Isaque.

A partida diante do Ceará, pela segunda rodada do Brasileirão, acontece nesta quarta-feira, no Castelão, às 21h30min. Na estreia, a equipe de Guto Ferreira foi derrotada pelo Sport, na Ilha do Retiro, pelo placar de 3 a 2.