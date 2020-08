Grêmio deve ter retorno de Kannemann para o segundo jogo da final do Gauchão

publicidade

Renato Portaluppi começa a definir nesta sexta-feira a equipe que vai a campo no jogo de volta da final do Gauchão contra o Caxias, domingo, na Arena. As boas notícias são os retornos de Orejuela e Kannemann no setor defensivo. No ataque, Pepê dificilmente terá condições. Nesta quinta-feira, ele passou por exame de imagem na coxa esquerda, e o resultado deve ser divulgado hoje. Diego Souza tem uma pequena chance de retornar à equipe, mas Renato dificilmente vai correr esse risco, já que o centroavante teve uma lesão muscular no jogo contra o Flamengo na semana passada.

Quem pode ganhar uma chance de iniciar o jogo é o meia-atacante Everton, que substituiu Pepê na quarta-feira e fez um golaço no Centenário. “Para mim, é muito importante fazer gol. Te deixa mais leve, te deixa mais solto. É só o começo, tenho muito a melhorar ainda”, disse ele.