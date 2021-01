Grêmio deve ter retornos de Geromel e Matheus Henrique para o clássico Gre-Nal

publicidade

O Grêmio prepara dois retornos importantes para o Gre-Nal decisivo no fim de semana, no Beira-Rio. Os zagueiros Pedro Geromel e Matheus Henrique, ausências nas últimas partidas, devem ter condições para atuar no clássico.

O volante Matheus Henrique deixou o campo com dores na partida contra o Palmeiras, no último fim de semana, e foi poupado do duelo contra o Atlético-MG, sendo preparado pelo DM para voltar no clássico. Já Pedro Geromel está em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa direita.

Outra questão envolve o volante Maicon. Importante quando entrou no fim dos jogos contra Palmeiras e Atlético-MG, ajudando a equipe a buscar os empates, o jogador não encontra-se na melhor condição física.

Renato comentou a ausência na entrevista coletiva após a partida desta quarta-feira. "Sabemos da importância dele no grupo e jogando, mas nem sempre é possível. Infelizmente, no momento, ele não tem condições de começar uma partida", lamentou o treinador.

Com as ausências, fica a dúvida entre quem começará o jogo na meia cancha. Lucas Silva deve ser um dos escolhidos. A tendência é que Darlan comece a partida, mas Thaciano, que vem aparecendo entre os titulares, também pode ser uma opção.

O Grêmio enfrenta o Inter no clássico Gre-Nal no domingo, no Beira-Rio. A partida, válida pela 32ª rodada, acontece às 16h.