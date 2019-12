Grêmio deverá passar em 2020 pela maior reformulação desde a chegada de Renato em 2016

publicidade

De contrato renovado, Renato Portaluppi aproveita as suas férias no Rio de Janeiro. Da capital fluminense, o treinador do Grêmio diz que troca ideias com o presidente Romildo Bolzan a respeito de reforços. Para 2020, o Tricolor passará por sua maior reformulação desde que Renato reassumiu o comando em 2016. No entanto, até o momento, o clube anunciou apenas a contratação do lateral Victor Ferraz.

Clube segue trabalhando, à procura de um lateral esquerdo, que pode ser Caio Henrique. O jogador defendeu o Fluminense em 2019, mas pertence ao Atlético de Madrid. Odair Hellmann, comandante da equipe carioca, já solicitou a permanência do ala, mas o atleta teria recebido uma proposta para atuar na Europa e a oferta ao clube espanhol giraria em torno de 12 milhões de euros. Dessa forma, uma possível vinda para a Arena ficou difícil.

O Grêmio também quer um centroavante e o nome de Pity Martínez, que atua no Atlanta United, dos EUA, voltou a ser especulado. Romildo Bolzan já deixou claro que um investimento mais pesado nesta posição depende da situação de Diego Tardelli. Se o jogador sair, o Tricolor terá uma fôlego para uma contratação de grande porte. O centroavante André não permanecerá na Arena em 2020. O jogador está fora dos planos da diretoria e comissão técnica.