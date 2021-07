Grêmio divulga lista de relacionados para o confronto contra a LDU, pela Sul-Americana

publicidade

O Grêmio divulgou neste domingo a lista de relacionados para a partida contra a LDU, pela Sul-Americana. O jogo das oitavas de final é o próximo compromisso do Tricolor depois o empate em 0 a 0 no Gre-Nal deste sábado.

As principais ausências são o zagueiro Geromel e o lateral Rafinha. A dupla será poupada diante do desgaste pela sequência de jogos. Bobsin também será poupado. Pinares, com sintomas gripais, é desfalque. Ferreira, lesionado, também não viaja.

O grupo terá alguns jogadores jovens. Isso porque o Grêmio, apesar da importância das copas, precisa dar atenção ao Campeonato Brasileiro. O time é o lanterna, com três pontos, e ainda não venceu na competição. Veja os relacionados:

Confira a lista de relacionados para a partida de terça-feira contra a LDU lá em Quito, pelas oitavas de final da #SulAmericana2021!



💪🏽⚽🇪🇪🏆 #LDUxGRE #VamosTricolor pic.twitter.com/dXhc5g8ReA — Grêmio FBPA (@Gremio) July 11, 2021

O Grêmio enfrenta a LDU nesta terça-feira, às 19h15min, no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. A partida é válida pelo jogo e ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de volta acontece semana que vem, na Arena.

Veja Também