Grêmio e David Braz acertam rescisão consensual de contrato

publicidade

O Grêmio informou no início da tarde desta sexta-feira que, em comum acordo, fez a rescisão consensual em contrato com o zagueiro David Braz. Em uma breve nota, a direção do Tricolor agradeceu os serviços prestados pelo defensor ao clube e desejou sucesso na sequência da carreira.

A tendência é que Braz assine um contrato com o Fluminense, do técnico Roger Machado. Quase simultaneamente, o zagueiro usou as redes sociais para destacar o prazer que teve de defender a camisa do Tricolor.

“Sempre fiz com toda garra, prazer e (a maior) dedicação do mundo. O ciclo se encerrou, faz parte do futebol, mas o carinho, respeito e admiração por todos, direção, torcedores, comissão, funcionários e jogadores, será eterno!”, escreveu.

• Acompanhe Caxias e Grêmio no Correio do Povo nesta sexta-feira

Desde que foi anunciado pelo Grêmio, em julho de 2019, David Braz atuou em 68 oportunidades e deixa o clube com o título de Campeão Gaúcho de 2020.

Grêmio comunica rescisão consensual de contrato do atleta David Braz. Acesse e leia a nota oficial:https://t.co/9kytrinETG — Grêmio FBPA (@Gremio) April 16, 2021

Veja Também