Grêmio e staff de Suárez trabalham ajustes finais do contrato

A expectativa pela oficialização da contratação do centroavante Luis Suárez, de 35 anos, segue no Grêmio. O staff do Pistolero e a direção gremista trabalham os ajustes finais do contrato que deve ser assinado até sexta-feira. A intenção é contar com o jogador já na reapresentação na semana que vem em Porto Alegre.

Mesmo que busque antecipar o quanto antes, o Tricolor esbarra na complexidade das cláusulas do vínculo, que terá a participação de empresas para honrar os vencimentos do uruguaio. Depois do "ok" do contrato, uma equipe médica viajará para Montevidéu para realizar os exames médicos.

Perguntado sobre o tema na noite desta quarta-feira, antes do Jogo das Estrelas, do Zico, o técnico Renato Portaluppi confirmou o negócio "por detalhes". "Faltam algumas coisinhas ainda para ajustar. Se acertarem, dia 3 ele estará em Porto Alegre".

