Grêmio: Empresário confirma auxílio nas garantias para contratações de Carballo e Cristaldo

publicidade

O empresário Celso Rigo confirmou que ajudou o Grêmio com as garantias bancárias para as contratações dos meias Felipe Carballo, do Nacional, e Franco Cristaldo, do Huracán. As tratativas estão em fase final e os atletas devem ser anunciados.

Rigo foi peça chave para a direção gremista driblar as dificuldades financeiras nas negociações. "Recebi o contato do presidente, estou participando sim nas contratações de um jogador da Argentina e outro do Uruguai, estamos dando as garantias para a efetivação da negociação", afirmou em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba.

Ligado ao ramo rural, o empresário relatou que o diretor de futebol Antônio Brum foi quem lhe passou as referências sobre os atletas. "Tenho confiança na direção, são do ramo como se diz, o que importa mesmo é avaliação do clube."

Rigo reitera que estará sempre disponível para ajudar o Grêmio. "Primeiro vamos trocar o termo investidor para garantidor, pois não estou investindo nada, estou só dando garantias, agora respondendo a tua pergunta, sim de repente posso avaliar alguma outra negociação", finalizou.

Veja Também