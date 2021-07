Grêmio empresta Gui Azevedo ao Coritiba

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O Grêmio está emprestando o atacante Guilherme Azevedo para o Coritiba. O atacante, de 20 anos, chegou a ser cogitado no Red Bull Bragantino, mas irá disputar a Série B pela equipe paranaense.

O jogador, inclusive, já se despediu do clube. Pelas redes sociais, mandou um "até breve", marcando a conta do Tricolor no Twitter.

O paranaense Guilherme Azevedo disputou 15 jogos pelo Grêmio na temporada 2021, entre Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão. Ele marcou quatro gols na temporada.

Já sem ele, o Grêmio enfrenta o Vitória, na terça-feira, às 21h30min, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, encara o Red Bull Bragantino, no sábado, às 21h. O confronto, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, acontece no Nabi Abi Chedid.

