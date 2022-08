Grêmio encaminha empréstimo de Matheus Sarará ao Avaí

publicidade

O Grêmio encaminhou o empréstimo do volante Mateus Sarará, 20 anos, ao Avaí até o final desta temporada. A informação foi confirmada por Jorge Macedo, diretor de futebol do clube catarinense, em contato com o Correio do Povo.

Acabo de conversar com Jorge Macedo, diretor de futebol do Avaí, que confirma o encaminhamento da contratação por empréstimo do volante Mateus Sarará, do Grêmio. — Lucas Mello (@smellolucas) August 10, 2022

Sem espaço no Tricolor, Sarará ganhará rodagem pelo Leão da Ilha na Série A do Brasileirão, onde o clube briga para não ser rebaixado. Em 2022, o jogador disputou 12 jogos pelo Grêmio, sendo 10 na Série B nacional, um na Recopa Gaúcha e um no Campeonato Gaúcho.

Mateus Sarará é formado na base gremista e foi alçado ao grupo profissional em 2021. Somando as duas temporadas, ele disputou 25 partidas e não balançou as redes. O contrato com o Tricolor é válido até o final de 2024.

