Grêmio encaminha vendas de Matheus Henrique e Ruan ao Sassuolo

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

A "missão Itália" do Grêmio deve encaminhar ao menos duas vendas. As saídas do zagueiro Ruan e do volante Matheus Henrique, negociados com o Sassuolo, devem ser confirmadas em breve.

De acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, as cifras envolvidas são de 15 milhões de euros. O Tricolor espera a documentação para efetivar a venda do volante por 10 milhões.

Já a venda de Ruan também está bem encaminhada. O defensor deve ser negociado por 5 milhões de euros, mas ainda deve permanecer no Grêmio até o final do ano.

O CEO do Grêmio, Carlos Amodeo, está na Itália desde o início da semana, tratando das negociações. Além das saídas, são esperadas contratações com a abertura da janela europeia, no dia 1° de agosto.

Enquanto isso, o Tricolor volta as atenções ao Brasileirão. No sábado, enfrenta o Red Bull Bragantino, às 21h, no Nabi Abi Chedid, pela 14ª rodada. O confronto de volta contra o Vitória acontece na próxima terça-feira, às 19h, na Arena.