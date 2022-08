Grêmio encara o CRB para ampliar bom momento fora de casa na Série B

publicidade

O Grêmio quer manter o bom momento fora de casa, agora diante do CRB, neste sábado. A partida, válida pela 24ª rodada da Série B, na noite deste sábado, às 20h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, será para afastar de vez o estigma de não vencer longe da Arena.

Depois de mais de 100 dias sem vencer longe dos próprios domínios, o Grêmio bateu o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa por 2 a 1. Na rodada seguinte, mais um triunfo, desta vez com direito a goleada, por 5 a 1 diante do Operário, na Arena.

E terá um desfalque importante. O lateral Nicolas, que também vinha de dores no ombro, ficou fora por suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo. Quem substitui ele é o contestado Diogo Barbosa.

Já na zaga, uma notícia boa para o torcedor. Geromel, que era dúvida por estar pendurado com dois cartões amarelos, deve ir para o jogo como titular de Roger Machado.

Isso porque, depois, o Grêmio tem um confronto importante na busca pela liderança, se ainda quiser sonhar com o título. Pega o Cruzeiro, na Arena. A diferença no momento é de 9 pontos. Mas, antes, o Grêmio precisa confirmar uma vitória longe da Arena e seguir na cola do rival direto.

Série B - 24ª rodada

CRB

Diogo Silva; Raul Prata, W. Carvalho, Iago Mendonça e Guilherme Lopes; Claudinei, Yago, Paulinho e Rafael Longuine; Emerson Ramos e Guilherme Conceição. Técnico: Daniel Paulista

Grêmio

Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva, Villasanti e Campaz; Biel, Guilherme e Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Arbitragem: Vinicius Dias Araújo (SP)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data e hora: 13/08, às 20h30min