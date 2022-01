Grêmio encara o Mirassol na primeira fase da Copa do Brasil

publicidade

O Grêmio conheceu o seu primeiro adversário na Copa do Brasil. Trata-se do Mirassol, em São Paulo. O sorteio foi realizado no início da tarde desta segunda-feira, no Rio de Janeiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reservou quatro datas para a disputa da primeira fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03. Se passar, o Tricolor pega o Azuriz-PR ou Botafogo-SP.

A competição tem a final prevista para 19 de outubro. Nesta primeira fase, as equipes se enfrentam em jogo único. Por ser melhor rankeado, o Grêmio joga fora de casa, mas com a vantagem de se classificar em caso de empate no tempo normal.

Nesta primeira fase, os 80 clubes foram divididos em oito potes com dez cada, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes (RNC). As demais equipes – Libertadores e os campeões da Série B do Brasileirão, da Copa do Nordeste e da Copa Verde – só entram na terceira fase.