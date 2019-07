Grêmio encerra preparação para enfrentar o CSA com treino fechado

publicidade

O Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o CSA, na manhã deste domingo, com um treino fechado no Centro de Treinamentos do Clube de Regatas Brasil, o CRB, em Maceió. Com a primeira parte sem a presença dos jornalistas, Renato Portaluppi definiu o time que enfrenta a equipe alagoana em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quando a atividade foi aberta, os jogadores disputavam um recreativo em um dos gramados do CT do CRB, tradicional rival do CSA. Como Renato Portaluppi levou 28 jogadores na viagem, já que a delegação irá direto para o Paraguai, a tendência é pela utilização de uma equipe reserva ou mista na segunda-feira.

O único jogador que deve atuar é Pedro Geromel, que foi expulso na partida da Arena, contra o Libertad, e não joga na próxima quinta-feira para cumprir suspensão. Desta forma, o time deverá ser formado com: Júlio Cesar; Léo Moura, Paulo Miranda, Geromel (David Braz) e Juninho Capixaba; Rômulo, Darlan Mendes, Galhardo, Diego Tardelli e Pepê; Luan.

Já com os portões abertos, a equipe realizava treinamento coletivo com muita disputa. #VamosTricolor 🇪🇪💪🏽⚽️ pic.twitter.com/8OX5BmenkA — Grêmio FBPA (@Gremio) July 28, 2019

A partida está marcada para segunda-feira, às 20h, no estádio Rei Pelé. Com os jogos de sábado e do confronto entre a Chapecoense e o Bahia, que terminou em 0 a 0, o Grêmio caiu uma posição e ocupa a 15ª com 15 pontos. Na terça-feira, a delegação inicia a viagem para Assunção.