Grêmio encerra sétima semana de treinos com mais trabalhos físicos

publicidade

O Grêmio encerrou na manhã desta sexta-feira a sétima semana de treinamentos. Com as restrições impostas pelo governo do Estado devido a pandemia da Covid-19, os trabalhos são na maioria físicos, com alguns exercícios técnicos com a bola, mas sem contato ou com aproximação entre os atletas. A atividade de hoje no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho foi de musculação e corridas pelos gramados, sob o comando do preparador físico Márcio Meira.

“Os treinos físicos são importantes, mas é um pouco diferente (a rotina). Estamos acostumados a treinar com bola diariamente e agora trabalhamos menos. Estamos seguindo os protocolos das autoridades e aprimorando a parte física para quando as competições voltarem a gente estar bem”, revelou o meia Isaque.

O jovem de 23 anos chegou ao Tricolor em 2017 e já atuou oito jogos entre os profissionais, marcando dois gols. Estreou na principal categoria do futebol no Gauchão de 2018 em um time formado por atletas do grupo de transição, no empate em 1 a 1 com o São Luiz. Na equipe principal, o primeiro jogo foi contra o Cruzeiro, quando entrou no segundo tempo válido pelo Brasileirão do mesmo ano. No último jogo da última temporada, contra o Goiás, Isaque marcou um gol de letra, na Arena.

Com trabalhos de musculação e complemento no gramado, o elenco encerrou, na manhã desta sexta-feira, a sétima semana de preparação ao retorno da temporada, no CT Luiz Carvalho. Leia em: https://t.co/5ouBFoh8BE



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/b6IKUMnIDN — Grêmio FBPA (de 🏡) (@Gremio) June 19, 2020

A confiança no meia por parte de Renato Portaluppi é grande, tanto que ele foi inscrito na Libertadores 2020. Assim como a maioria dos companheiros, Isaque torce para que as competições sejam retomadas assim que possível.

“É um momento difícil, que ninguém imaginou que iríamos passar, mas é um problema mundial. Vivemos uma pandemia. É o momento de nos unirmos e buscarmos forças. Que tudo se normalize o quanto antes”, afirmou. “O Campeonato Carioca voltou e o de Santa Catarina está para retornar. Acredito que em breve, o nosso vai voltar”, finalizou.

O Grêmio folga no final de semana e se reapresenta na segunda-feira, às 8h30min. A Federação Gaúcha de Futebol entregou na quinta-feira para o governo do Estado uma proposta para retomar o Gauchão no dia 19 de julho e aguarda uma posição do Executivo para os próximos dias.