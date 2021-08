Grêmio enfrenta o Corinthians em busca de terceira vitória seguida para deixar zona de rebaixamento

publicidade

São 17 rodadas dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ou seja, desde que começou a competição. O Grêmio agoniza na parte de baixo da tabela e deixa o seu torcedor apreensivo. Neste sábado, no entanto, o time de Luiz Felipe Scolari pode alcançar algo inédito no Brasileirão: estar fora do Z-4 ao final da 18ª rodada e respirar aliviado. Para isso, precisa somar os três pontos no jogo contra o Corinthians, às 21h, na Arena.

GRÊMIO X CORINTHIANS: ACOMPANHE O JOGO PELA 18ª RODADA DO BRASILEIRÃO EM TEMPO REAL

Chegar ao final do primeiro turno entre os quatro que hoje estariam rebaixados era um fato inimaginável para um clube reconhecido pela boa administração financeira. Só que na gestão do futebol e dentro de campo o Grêmio acumula equívocos, que o levaram a tal condição. O que interessa até o término da temporada é escapar da Série B.

A partida desta noite na Arena é altamente decisiva e importante para o propósito do clube no campeonato. O Grêmio vinha em um momento positivo, somando três vitórias nos últimos quatro jogos no Brasileirão. Mas veio o duelo com o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil – derrota por 4 a 0 – e o que era otimismo virou preocupação. Luiz Felipe Scolari admitiu após a goleada que o anímico do grupo de jogadores precisava ser restabelecido.

Na quinta-feira, antes do treinamento no CT Luiz Carvalho, o treinador reuniu todos os jogadores para uma conversa. A pancada sofrida no meio de semana tem que ser deixada de lado. Felipão ganhou um problema considerável. Douglas Costa sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar cerca de um mês afastado da equipe.

Ferreira e Jaminton Campaz são os principais postulantes à vaga. Ambos entraram no decorrer da partida contra o Flamengo. Léo Pereira e Luiz Fernando correm por fora. O meio-campo não deve sofrer alterações. Os volantes Thiago Santos, Lucas Silva e Mathias Villasanti podem ganhar continuidade. A zaga tem o retorno de Geromel. A dúvida é se Felipão vai retomar a dupla com Kannemann ou escolher o jovem Ruan para atuar ao lado de um deles.

O adversário do Grêmio está em ascensão no Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias consecutivas, o Corinthians já é o sexto colocado. O técnico Sylvinho não terá o lateral-direito Fagner, lesionado. O meia Renato Augusto, sem a melhor condição física, deve iniciar no banco de reservas. Ontem, o Corinthians anunciou a contratação do atacante Roger Guedes.

Campeonato Brasileiro - 18ª rodada

Grêmio

Chapecó; Vanderson, Geromel, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva, Villasanti, Ferreira (Campáz) e Alisson; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Corinthians

Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Marquinhos (Renato Augusto), Gustavo Mosquito e Jô. Técnico: Sylvinho

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 27/08, às 21h