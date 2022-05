Grêmio enfrenta o Cruzeiro em partida que pode valer a liderança do Brasileirão da Série B

publicidade

O confronto deste domingo, pela 6ª rodada da Série B, marca o encontro de dois gigantes brasileiros: Grêmio e Cruzeiro. No Independência, em Belo Horizonte, a partir das 16h, estarão em campo 11 Copas do Brasil, pelos dois maiores campeões da competição – seis taças com a Raposa e cinco com o Tricolor. Mesmo que isso não entre na disputa na segunda divisão, aumenta o nível e a qualidade da competição, que tem em 2022 o maior número de clubes campeões brasileiros. Iguais em tamanho em seus respectivos estados, o time de Roger Machado e de Paulo Pezzolano também têm a mesma pontuação na tabela, dez pontos, desempatados apenas nos critérios, onde o Grêmio leva a melhor no saldo de gols.

Brasileirão Série B: acompanhe Cruzeiro x Grêmio em tempo real

Além da disputa de escudos com o Cruzeiro no domingo, a partida fora de casa também é uma oportunidade para o Grêmio retomar a liderança, que está com Bahia, atualmente com 13 pontos. Se quiser ficar em primeiro lugar, o Tricolor terá que, além de vencer, fazer mais de três gols, para superar o saldo do Tricolor baiano.

Para um dos jogos mais difíceis até aqui, o técnico gremista terá quase a sua formação ideal para o confronto, a não ser pelo desfalque do lateral-esquerdo Nicolas, que cumpre suspensão por ter recebido cartão vermelho na partida contra o CRB. Assim, Diogo Barbosa, ainda que contestado por parte da torcida, entrará na vaga da defesa.

Do outro lado, Rodrigo Ferreira segue na lateral direita, que pela hierarquia é de Edílson. O lateral tricampeão da Libertadores ainda realiza fisioterapia na sua recuperação da lesão na coxa esquerda. O prazo inicial estipulado de 15 dias para recuperação terminou ontem, logo, se tudo ocorrer conforme o esperado, o atleta deve voltar aos treinamentos na próxima semana.

Brasileirão Série B - 6ª rodada

Cruzeiro

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Bock; Leonardo Pais (Geovane), Willian Oliveira, Neto Moura e Matheus Bidu; Luvannor, Jajá e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

Grêmio

Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Elias e Gabriel Teixeira; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Data e hora: Domingo, às 16h, 8 de maio de 2022

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

