Grêmio enfrenta o Esportivo com time bastante modificado

publicidade

O Grêmio deve ter um time bastante modificado para enfrentar o Esportivo neste sábado, às 20h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, pelo Gauchão. Com a folga de 10 dias para os titulares, a missão de buscar a vitória na Serra ficará a cargo de uma equipe formada por garotos.

Nesta sexta-feira, o Grêmio confirmou a folga para 12 titulares. Entre eles, o artilheiro Diego Souza, o zagueiro Kannemann e os volantes Maicon e Matheus Henrique.

Assim, a oportunidade será dada aos jovens. No gol, a mudança já anunciada por Renato Portaluppi na quarta-feira. O garoto Brenno ganha sua chance, após falhas em sequência dos contestados Vanderlei e Paulo Victor. Nomes como Vanderson, Gui Azevedo e Ruan voltam a aparecer.

Outra mudança é no setor ofensivo. Destaque do Ceará e retornando de empréstimo após participação na campanha de destaque da equipe na Série A, o atacante Léo Chu deverá iniciar a partida entre os titulares.

O jovem atacante Ferreira poderia estar nesta equipe. No entanto, a expulsão diante do Brasil de Pelotas, na Arena, faz com que ele desfalque o time. A tendência é de que ele esteja em campo, também com uma equipe alternativa, no confronto pela Libertadores, diante do Ayacucho, no Equador.

Já a equipe treinada por Luiz Carlos Winck busca reabilitação no campeonato. Com duas derrotas e apenas uma vitória, ocupa a 8ª colocação no Gauchão. Tenta, ainda, encerrar um longo tabu: não vence o Grêmio em casa há 28 anos pelo Estadual.

Campeonato Gaúcho - 4ª rodada

Esportivo

Anderson; Itaqui, Junior Alves, Igor da Silva e Balbino; Lucas Hulk, Mateus Santana, Vini Martins e Juninho Tardelli; Daniel Cruz e Warlei. Técnico: Luis Carlos Winck

Grêmio

Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Darlan, Thaciano e Pinares; Gui Azevedo, Leo Chu e Isaque. Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem: Jonathan Pinheiro

Local: Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS)

Data e hora: 13/03, às 20h