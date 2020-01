Grêmio está negociando atacante Guilherme com futebol árabe

publicidade

O Tricolor está vendendo o atacante Guilherme, de 24 anos, para o Al-Faisaly, da Arábia Saudita. O jogador teve poucas chances no profissional e nos últimos anos sempre atuou emprestado a algum clube. Em 2019, com a camisa do Sport Recife, foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com 17 gols.

O jogador foi decisivo na campanha do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport terminou a competição como vice-campeão, atrás apenas do RB Bragantino. Impulsionado pela dupla de ataque formada por Guilherme e Hernane, outro ex-Grêmio, o time pernambucano terminou a competição com o segundo melhor ataque do torneio.

Guilherme também pouco folgou ao longo do ano. Esteve em campo em 35 dos 38 jogos da equipe pela Série B do Brasileirão. No total, durante toda a temporada, entrou em campo por 49 oportunidades, totalizando mais de 3,8 mil minutos em campo com a camisa do Sport.

O Grêmio vai receber 2 milhões de euros (cerca de R$ 9 milhões) pela transferência do atleta. O valor será investido em novas contratações para o grupo de Renato Portaluppi.