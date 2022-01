Grêmio está próximo de emprestar Paulo Miranda ao Juventude

publicidade

O Grêmio deve encaminhar na próxima semana o empréstimo do zagueiro Paulo Miranda para o Juventude. De acordo com o repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer, as tratativas avançaram, mas ainda precisam de acordos nas questões salariais do defensor gremista; além de detalhes burocráticos.

O zagueiro de 33 anos atuou em 13 jogos pelo Tricolor em 2021, sendo bastante contestado na campanha que levou ao rebaixamento para a Série B. Ele fez um gol e deu uma assistência.

A princípio, o Grêmio trabalha com 24 atletas na apresentação oficial do grupo, nesta segunda-feira. Esse plantel será abastecido, ainda, pelos garotos do grupo de transição.

Veja Também