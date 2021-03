Grêmio estuda contratação do volante Jaílson

publicidade

Como adiantado pelo presidente Romildo Bolzan Júnior em coletiva nesta terça-feira, o Grêmio está no mercado de transferências e busca a contratação de até 5 reforços "inquestionáveis", que, de acordo com o mandatário "colocam a camisa e saem jogando". Segundo o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, um dos nomes na mesa gremista é do volante Jaílson, de 25 anos, que atualmente está no Dalian Pro, no futebol da China.

Campeão da américa pelo Tricolor em 2017, o atleta viria para ocupar uma das vagas do meio de campo, onde se revezam Maicon, Matheus Henrique, Lucas Silva, Darlan e Thaciano. A intenção é repatriar o jogador, pelo menos, até o final de 2021.

Hoje na China, Jaílson deixou o Grêmio em 2018 para atuar no futebol turco, no Fenerbahçe. Lá, não chegou a ser uma unanimidade e foi vendido em setembro de 2020 para o Dalian Pro, da China, por cerca de 31 milhões de reais. de acordo com TransferMarkt.

Veja Também