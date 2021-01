Grêmio evita falar na renovação de contratos por foco no Brasileiro e na Copa do Brasil

publicidade

O Grêmio ainda não definiu se irá continuar com o atacante Luiz Fernando, o meia Robinho e o goleiro Julio César para a próxima temporada. Os três tiveram os vínculos ampliados até o final do Campeonato Brasileiro e o clube utilizará o tempo para fazer avaliações internas sobre a necessidade de seguir contando com o futebol dos três.

"A gente trata isso (as renovações) com muita serenidade e responsabilidade. Vamos tratar disso no momento adequado e devido. Com o maior respeito que temos pelos atletas. Nesse momento o foco é dar continuidade ao Campeonato Brasileiro e depois na disputa da Copa do Brasil”, revelou o vice de futebol, Paulo Luz.

Dos três, Luiz Fernando é o que tem mais chances de continuar. Em especial, pelas atuações do jogador nos 26 jogos que fez com a camisa do Grêmio. O atleta tem a admiração da comissão técnica e tem no contrato uma facilidade de poder renovar o empréstimo até o final de 2021. No último dia 27, o atacante testou positivo para a Covid-19 e hoje completa 15 dias, o que deve credenciar para voltar a ser opção nos próximos confrontos.

Julio César, de 34 anos, deve deixar o clube. Recentemente, clubes do exterior demonstram interesse em contar com o futebol do goleiro. A definição sobre o seu futuro deve ocorrer até o final de fevereiro.

Já o meia Robinho não deve ter o contrato renovado. Com vínculo encerrando no final de fevereiro, o jogador de 33 anos foi contratado em agosto e fez 16 jogos com a camisa do Tricolor. A última vez que ele foi aproveitado foi contra o Vasco da Gama em 6 de dezembro. Depois sofreu uma lesão e não atuou mais.

“Clube de futebol é como uma empresa. A cada atuação... a cada desempenho do atleta, ele vai se credenciando. É assim que as coisas vão ocorrer. De forma natural e muito tranquila depois", concluiu o vice de futebol.

O Grêmio treina na manhã desta segunda-feira. O próximo compromisso é contra o Palmeiras, na sexta-feira, às 21h30min, no Allianz Parque, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quinto colocado com 49 pontos, sete a menos que o líder São Paulo.

